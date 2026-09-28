La ONU condena desplazamientos en Cisjordania, que pueden sugerir "limpieza étnica"

"Me preocupa profundamente la magnitud del desplazamiento de palestinos en Cisjordania, donde comunidades enteras han sido desplazadas, en algunas ocasiones varias veces, lo que puede suscitar inquietudes sobre una posible limpieza étnica", apuntó Alakbarov en una sesión del Consejo sobre la cuestión palestina.

Alakbarov presentó el último informe del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, adoptada en 2016, que insta a Israel a cesar los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.

De acuerdo con el documento, del 13 de junio al 18 de septiembre las autoridades israelíes impulsaron o aprobaron la construcción de casi 4.570 viviendas en la Zona C de Cisjordania y de 3.515 en Jerusalén Este.

En total, las demoliciones y confiscaciones de 536 viviendas de palestinos derivaron en el desplazamiento de 736 personas, de las cuales 347 eran niños.

Según el diplomático, cada vez se denuncian más ataques de colonos en las zonas B y A de Cisjordania, a menudo con el apoyo o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad israelíes: "La impunidad arraigada constituye un factor clave de esta violencia", aseveró.

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Además, durante este periodo, 360 palestinos murieron en Gaza y más de 1.600 gazatíes resultaron heridos a causa de operaciones militares y ataques diarios por parte de Israel y pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025.

Alakbarov también llamó al cese de los ataques palestinos contra israelíes: "Los múltiples casos en los que funcionarios de todas las partes han glorificado la violencia y se han involucrado en peligrosas provocaciones, incitaciones y lenguaje incendiario son profundamente preocupantes y deben ser frenados de inmediato".

Además, insistió en que "la situación humanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica" y que "las autoridades israelíes han confinado a la población gazatí a aproximadamente el 30 % del territorio, mientras continúa la muerte de civiles".

En este sentido, destacó que, en coordinación con la Autoridad Palestina, la ONU está dispuesta a apoyar los esfuerzos del Comité Nacional para la Administración de Gaza con el fin de prestar servicios públicos esenciales, facilitar la ayuda humanitaria "sentar las bases de la reconstrucción conforme al derecho internacional".