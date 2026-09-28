La Policía eleva a once los cadáveres de mujeres encontrados cerca de Johannesburgo

En un comunicado del que se hacen eco este lunes medios locales, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) informó de que las fuerzas de seguridad acudieron este domingo a un descampado, en la localidad de Springs, donde había sido hallada la víctima.

"Un vehículo de una empresa de seguridad que patrullaba la zona se percató del cadáver y avisó a la Policía", señaló el SAPS, al confirmar que desplegó en el lugar de los hechos el equipo encargado de la investigación de los citados asesinatos en Ekurhuleni.

No se conocen todavía la identidad, la edad o el motivo de la muerte de la mujer.

Este cuerpo fue encontrado un día después del hallazgo el sábado del décimo cadáver, en esa ocasión cerca del cementerio de Mooifontein, en la zona de Vusimusi de la localidad de Tembisa South.

El domingo, la Policía informó sobre la detención de un sospechoso en relación con esta décima víctima, que fue hallada "desnuda", como otras desde julio pasado, y "con graves lesiones en la cabeza".

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Esta detención se suma al arresto a mediados de septiembre de un hombre y dos mujeres (si bien el hombre fue finalmente puesto en libertad sin cargos), en relación con la novena víctima de estos asesinatos, así como el de la pareja de la primera fallecida, cuyo cuerpo fue descubierto el pasado 15 de julio.

El ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, afirmó el pasado día 20 que las investigaciones "no han confirmado de manera concluyente que se trate de un asesino en serie porque no todos los casos están necesariamente relacionados" y "hay algunos indicios de diferentes 'modus operandi' y diferentes motivos".

La mayoría de los cuerpos de las mujeres asesinadas fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en distintas áreas de Ekurhuleni.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, calificó el pasado jueves la violencia machista y los feminicidios como una "vergüenza nacional" durante su discurso por el Día del Patrimonio Nacional.

Aunque todavía no se conocen los motivos de los asesinatos, Sudáfrica tiene una de las tasas más altas del mundo de violencia de género, según ONU Mujeres, y las autoridades del país declararon ese problema oficialmente como un "desastre nacional" el año pasado.

Además, la violencia es en general un problema recurrente en este país africano, que registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.