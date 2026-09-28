La Policía norirlandesa vuelve a impedir la marcha de la Orden de Orange en Portadown

Según informó hoy la BBC, un grupo de miembros de la Orden trató de marchar de nuevo esta mañana desde la iglesia de Drumcree hacia Garvaghy Road, pero vehículos de la PSNI bloquearon el paso, tal y como ocurrió en varias ocasiones durante toda la jornada del domingo y la pasada madrugada.

La tensión ha ido en aumento en Portadown desde que el Tribunal Superior de Belfast autorizó durante el fin de semana el desfile de 35 orangistas, lo que ha obligado al ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Bryant, a desplazarse a la región para lograr un acuerdo.

Sus reuniones con los partidos norirlandeses no han dado resultados ante las diferencias que mantienen las dos formaciones principales, el nacionalista Sinn Féin y el Partido Democrático Unionista (DUP), pese a que son socios en el Gobierno de poder compartido.

La ministra principal norirlandesa, Michelle O'Neill, del Sinn Féin, llegó a sumarse a la protesta e instar a los manifestantes a mantener el bloqueo de la marcha, una posición que el líder del DUP, Gavin Robinson, ha calificado de ilegal.

La crisis, además de avivar la amenaza de graves enfrentamientos en la calle, pone en riesgo la supervivencia del Ejecutivo de Belfast, en el que también participan el multiconfesional Partido Alianza y el Partido Unionista del Ulster (UUP).

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El conflicto en Drumcree se remonta a los años noventa del pasado siglo, cuando esta marcha provocó durante varios años graves disturbios entre las comunidades unionista y nacionalista en Portadown.

En la memoria de muchos residentes está aún la muerte en 1998 de tres niños católicos en un incendio provocado por orangistas durante los enfrentamientos provocados por este polémico desfile.

Tras la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), que puso fin al conflicto en la región, la Orden de Orange no había podido completar su recorrido por Garvaghy Road por decisión de la Comisión de Desfiles.