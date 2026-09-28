La UE da luz verde a sus primeros cinco proyectos prioritarios de defensa

Estos proyectos reunirán a los países europeos con el fin de desarrollar capacidades críticas en el ámbito de los drones y los sistemas antidrones, la defensa marítima y del lecho marino, el espacio, la defensa aérea y antimisiles, y la protección del flanco oriental de Europa, detalló en un comunicado el Consejo.

Los EDPCI se introdujeron mediante el Programa Europeo de la Industria de la Defensa (EDIP), adoptado por la UE en 2025. Se trata de proyectos industriales colaborativos diseñados para contribuir al desarrollo de las capacidades militares de los Estados miembros que son fundamentales para los intereses de seguridad y defensa de la Unión.

Estos proyectos permiten a los países de la UE colaborar en iniciativas de defensa de gran envergadura que resultan demasiado amplias o complejas para que los países las desarrollen por sí solos.

Los cinco proyectos seleccionados pueden ahora optar a recibir financiación de la UE a través del EDIP. La financiación permitirá el despliegue inicial de los proyectos y sentará las bases para una posible financiación adicional a través del futuro Fondo Europeo de Competitividad.

Entre estos primeros proyectos se encuentra la iniciativa europea sobre drones y contramedidas contra drones (DECODER), que ayudará a los países europeos a construir, ampliar y desplegar drones y tecnología para detener los aparatos no tripulados enemigos, con el fin de subsanar las carencias críticas de capacidad en los países participantes.

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Otro de los proyectos es la llamada defensa integrada marítima y del lecho marino (IMSD), que creará un sistema de defensa integrado e interoperable que permitirá a los países participantes identificar, disuadir y responder a las amenazas en el mar y en el lecho marino.

Por otro lado, SPACE reforzará las capacidades espaciales de Europa en varios ámbitos críticos e incluirá a satélites de alerta temprana para detectar lanzamientos de misiles, las comunicaciones por satélite, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, así como los sistemas de posicionamiento y sincronización precisos.

El proyecto también mejorará las capacidades para la guerra de navegación y el lanzamiento rápido de satélites de sustitución cuando sea necesario.

La cuarta iniciativa, conocida como defensa aérea y antimisiles integrada y federada de la UE, incluida la alerta temprana (EU-FIAMD), proporcionará a los Estados miembros una defensa aérea y antimisiles integrada, colectiva y eficaz, que incluirá la alerta temprana de amenazas inminentes y sistemas de mando coordinados.

Finalmente, el programa Vigilancia del Flanco Este (EFW) reforzará la seguridad a lo largo de la frontera oriental de los países participantes, abarcando los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y otros, con el objetivo de proteger la totalidad de su territorio y, de este modo, reforzar su preparación en materia de defensa, concluyó el Consejo.