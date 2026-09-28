La UE pide más presión sobre Rusia para lograr el retorno de los menores ucranianos

"Tenemos que ser persistentes", afirmó Suica al inicio de la conferencia Pathways to Peace, organizada por Canadá, Ucrania y Noruega para impulsar el regreso de menores, civiles detenidos y prisioneros de guerra ucranianos que permanecen bajo control ruso.

La reunión, que se celebra este lunes y martes, congrega a representantes de alrededor de sesenta países y diez organizaciones internacionales y pretende reforzar la cooperación para localizar y devolver a los afectados, garantizar acceso humanitario y facilitar su rehabilitación y reintegración una vez que regresen a Ucrania.

Suica señaló en un encuentro con los medios que la Comisión Europea ha destinado 50 millones de euros a programas relacionados con los menores.

"No se trata solamente de traerlos de vuelta", explicó. "Una vez que regresan, ¿cómo vamos a reintegrarlos y rehabilitarlos?".

La Comisión Europea (CE) anunció en mayo esa partida para apoyar la localización, retorno y reintegración de los menores y reforzar los sistemas de protección, educación y acceso a la justicia.

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Además, el Consejo de la UE sancionó este lunes a diez personas y 17 entidades vinculadas con la deportación, traslado forzoso y asimilación de niños ucranianos, entre ellas organizaciones y centros relacionados con programas de adoctrinamiento y educación militarizada.

Según datos oficiales ucranianos citados por Canadá, se han documentado 20.651 posibles casos de deportación ilegal o traslado forzoso de menores desde el inicio de la invasión rusa y 2.573 niños han podido regresar desde Rusia o los territorios ocupados.

Suica reconoció que conseguir nuevos retornos es difícil en un escenario internacional "polarizado" y defendió combinar financiación, sanciones y presión diplomática sobre Moscú.

"Tenemos que estar presentes, tenemos que presionar y tenemos que hacer lo que podamos con las herramientas que tenemos a nuestra disposición", afirmó.