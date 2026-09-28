La UE prolonga sus misiones de fronteras y policial para Palestina

El Consejo de la UE decidió su prolongación otros nueve meses sobre la base de las cartas remitidas por la Autoridad Palestina e Israel, indicó la institución en un comunicado.

La decisión se produce tras una prórroga técnica de tres meses adoptada el pasado 29 de junio, que extendió los mandatos de ambas misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa hasta el 30 de septiembre.

En sus conclusiones de junio de 2026, el Consejo Europeo reafirmó "el compromiso de la UE con el Derecho internacional y con una paz integral, justa y duradera en la región basada en la solución de dos Estados", y reiteró su disposición a contribuir a los trabajos para la aplicación del plan integral de paz para Gaza, entre otras cosas a través de las misiones hoy prolongadas.

EUBAM Rafah, que se puso en marcha en noviembre de 2005, es una misión civil y no ejecutiva que asesora y presta asistencia técnica al personal en el paso fronterizo de Rafah, entre la Franja de Gaza y Egipto.

Su función consiste en garantizar la presencia de una tercera parte en el paso y fomentar la confianza entre el Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina.

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Tras quedar en suspenso en 2007 a raíz de la toma del control de la Franja de Gaza por parte de Hamás, la misión se restableció en enero de 2025, y de nuevo, en febrero pasado, lo que ha permitido la apertura del paso de Rafah para más de 13 000 viajeros hasta la fecha.

Por su parte, la misión EUPOL COPPS comenzó en enero de 2006 y su mandato actual se centra en prestar apoyo a la Policía Civil Palestina y a las instituciones judiciales en general, en los ámbitos de la policía civil y los mecanismos generales de justicia penal, principalmente en Cisjordania.

A través de su contribución a la reforma de los sectores de la seguridad y la justicia, la misión respalda los esfuerzos por mejorar la seguridad de la población palestina y reforzar el Estado de derecho.