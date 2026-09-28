La UE sanciona a nueve jueces y un funcionario ruso por apoyar represión de la oposición

Además, sancionó a diez personas y diecisiete entidades por acciones que dañan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

Por un lado, las medidas afectan a tres jueces del Tribunal Supremo de Rusia y a un funcionario de la Fiscalía General que participaron en la decisión de impedir que el partido político Yabloko participara en las elecciones a la Duma Estatal de este mes, alegando infracciones de derechos de autor, extremismo y otras conductas.

Yabloko, recordó el Consejo en un comunicado, era el único partido político que se oponía abiertamente a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

En la lista figura también el juez que condenó a Lev Shlosberg, político opositor del partido Yabloko, a once años y un mes de prisión por desacreditar al ejército ruso y difundir supuestas "noticias falsas" sobre la guerra y al fiscal que solicitó esa pena.

Por último, el Consejo incluyó a los jueces que participaron en los juicios contra Maxim Kruglov y Nikolai Rybakov, otros dirigentes destacados del mismo partido.

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Por otra parte, la UE adoptó hoy sanciones contra otra una decena de personas y diecisiete entidades responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

La decisión afecta a los responsables de la deportación ilegal sistemática y el traslado forzoso de niños ucranianos a la Federación de Rusia y dentro de los territorios temporalmente ocupados, así como de su asimilación forzosa, incluida la educación militar-patriótica y el adoctrinamiento.

Entre las entidades están el Comité de Turismo de la Ciudad de Moscú y dos empresas rusas dedicadas a servicios de ocio, turismo y entretenimiento infantil, las cuales organizan actividades centradas en la historia de Rusia, conmemoraciones bélicas y educación militar-patriótica.

También se han incluido campamentos infantiles y centros deportivos situados en Rusia y en los territorios ucranianos temporalmente ocupados, debido a su papel en la reorientación cultural, la educación basada en la propaganda y las actividades militar-patrióticas destinadas a integrar a los niños en los marcos de identidad rusos.

El paquete incluye asimismo el campamento internacional infantil Songdowon, una institución estatal de la República Popular Democrática de Corea que participa en programas organizados que implican el traslado de niños ucranianos desde los territorios ocupados de Ucrania, en coordinación con la Federación de Rusia y con el objetivo de promover narrativas prorrusas.

La lista actualizada hoy incluye también al presidente de la República de Tartaristán, Rustam Minnikhanov, por facilitar la deportación ilegal de niños ucranianos a campamentos situados en su región; al ministro y a los viceministros de Educación y Ciencia de determinados territorios ocupados; al ministro de Deportes y Turismo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, y a los responsables de campamentos infantiles y escuelas, por contribuir al adoctrinamiento ideológico.

Las personas y entidades incluidas hoy están sujetas a la congelación de sus activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos. Las personas físicas están sujetas, además, a una prohibición de viaje que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.