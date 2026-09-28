La Unión Europea envía 61 millones de euros en ayuda humanitaria ante el conflicto etíope

La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) expresó en un comunicado su preocupación por el repunte militar tras la toma de los aeropuertos de Mekele (capital regional), Axum y Shire por parte de las fuerzas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FPLT), así como por los recientes ataques con drones ejecutados por el Ejército federal etíope.

"La población etíope ya ha pagado un precio demasiado alto por el conflicto, el desplazamiento y el hambre. Ante el aumento de las tensiones en el norte, los civiles no pueden volver a pagar ese coste", declaró la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien urgió a una desescalada inmediata.

La partida se destinará a alimentos de emergencia, atención sanitaria, agua, saneamiento y refugio, prioritariamente para la población recién desplazada y para el millón de refugiados que acoge el país, procedentes en su mayoría de Sudán y Sudán del Sur.

Además, la UE reclamó el respeto estricto al derecho internacional humanitario, la protección de los civiles y el acceso libre de suministros para las operaciones de socorro, tras condenar los ataques contra convoyes humanitarios y las restricciones de paso.

El monto total asignado a Etiopía para 2026 incluye una partida final de 18 millones de euros anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dentro del paquete global de 710 millones presentado en la Asamblea General de la ONU el sábado pasado para el continente africano.

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El conflicto en Tigré, al norte de Etiopía, continuó escalando este lunes luego de que las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (Ejército) junto a milicias aliadas de la Fuerza de Paz de Tigré -una facción escindida de los rebeldes tigrinos- tomaran la ciudad de Alamata.

La captura de esta ciudad al sur de Tigré obligó a los rebeldes a retirarse a la zona montañosa y boscosa de Gira Kahsu, a unos cinco kilómetros de Alamata.

Los combates estallaron el pasado miércoles, cuando el FPLT acusó al Gobierno federal de una "invasión y ataque abierto" y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región.

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el que murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.