'La virgen de la tosquera', la película argentina que buscará una nominación a los Óscar

'La Virgen de la Tosquera' es una película de terror sobrenatural basada en los cuentos 'El carrito' y 'La virgen de la tosquera' de la célebre escritora argentina Mariana Enríquez, ambos incluidos en la colección 'Los peligros de fumar en la cama'.

Protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas y Agustín Sosa, esta coproducción internacional argentino-mexicana-española, sigue a Natalia, una adolescente a la que su abuela introduce en la magia negra.

La cinta dirigida por Laura Bernabé y escrita por Benjamín Naishtat, estrenada en 2025, fue seleccionada para competir por una nominación en la categoría mejor película internacional del prestigioso galardón de la Academia de Cine estadounidense.

A principios de septiembre, 'La virgen de la tosquera' ya había sido elegida para representar a Argentina en la categoría de mejor película iberoamericana de los Premios Goya 2027.

La organización argentina había considerado otras tres producciones: 'El Partido', dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, 'Nuestra Tierra', dirigida por Lucrecia Martel, y 'Parque Lezama', dirigida por Juan José Campanella.

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El año paado, la película preseleccionada para los Óscar fue 'Belén', de Dolores Fonzi, mientras que la última efectivamente nominada fue 'Argentina, 1985' de Santiago Mitre, en 2023.

En la historia de la Academia estadounidense, dos películas argentinas se hicieron del galardón: 'La historia oficial' de Luis Puenzo, en 1986, y 'El secreto de sus ojos' de Juan José Campanella, en 2010.

La 99ª edición de los premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027.