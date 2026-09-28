Lagarde (BCE): la IA tiene el potencial para ayudar a reducir inflación en el largo plazo

"La inteligencia artificial tiene el potencial para ayudar a las empresas a producir más y, con el paso del tiempo, una mayor productividad puede reducir costes. Si el resto de factores se mantienen igual, esto debería reducir presiones inflacionarias en el largo plazo", dijo Lagarde en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

No obstante, precisó Lagarde, la "velocidad y tamaño" de ese efecto sobre la ampliación dependerá de cómo la economía europea adopte la inteligencia artificial, con un reciente informe del propio BCE que apunta a que a finales de 2025 un 38 % de las empresas de la eurozona usaba "moderadamente" esta tecnología pero sólo un 7 % reconocía un uso "significativo".

Además, Lagarde señaló que las inversiones relacionadas con la IA en Europa, desde la innovación hasta la capacidad computacional, los centros de datos y la energía, están aún por detrás de las estadounidenses.

La presidenta del BCE también recalcó que la IA "cambiará las tareas que realizan los trabajadores y las habilidades que requerirán las empresas" y reconoció que, aunque históricamente los grandes avances tecnológicos no han reducido la tasa de empleo, aún "está por ver" si la IA puede ser diferente.

"La cuestión central es si, en el largo plazo y para la economía en su conjunto, la IA complementará a los trabajadores o los reemplazará. Esto puede afectar a los salarios, a la demanda y a la inflación, pero el impacto es aún incierto", apuntó.

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Entre tanto, incidió Lagarde, Europa debe facilitar la innovación en la IA allanando el acceso al capital e integrando mercados, así como asegurar su independencia y "extender la IA de manera intensiva" con, entre otras medidas, formaciones para que los trabajadores puedan adaptarse al nuevo paradigma.