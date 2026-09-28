Lagarde no ve en las subidas de tipos el "factor principal" de la crisis de la vivienda

Lagarde fue preguntada en la Comisión de Asuntos Económicos por el impacto de las decisiones del BCE en materia de política monetaria en este ámbito y comenzó su respuesta confesando su "tristeza" por "ver a gente perdiendo su casa", al tiempo que ha asegurado que durante los últimos días ha estado "particularmente atenta" a lo ocurrido en España.

A continuación añadió que su deber como presidenta del BCE es garantizar la estabilidad de precios y que, en función de una serie de criterios como las perspectivas de inflación o los riesgos de segunda ronda, el instituto emisor decidió a principios de mes subir los tipos de interés en 25 puntos porcentuales, algo que "obviamente en algún momento se trasladará a los costes de financiación".

Aun así, Lagarde apuntó que no se trata del "principal factor" de la crisis actual de la vivienda, puesto que según los cálculos del BCE, la subida de tipos de junio, también de 25 puntos básicos, aumentó el precio de las hipotecas en apenas un 0,01 %.

"Yo argumentaría que este no es el principal factor de la crisis de oferta y demanda de la vivienda (...) No creo que se encuentre aquí la solución para lo que es un problema crucial para la gente, en otras palabras, encontrar una casa, estabilidad y tener un techo sobre sus cabezas", afirmó.