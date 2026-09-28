Las inundaciones en Tailandia dejan 8 muertos y casi 2 millones de afectados

El Departamento para Prevención y Mitigación de Desastres (DDPM) informa en su último balance de que las muertes se han producido en Sa Kaeo (5), Chanthaburi (2) y Saraburi (1) -en la región centro oriental-, mientras no se han registrado víctimas en la capital.

Un total de 1.793.887 personas se han visto afectadas, incluidas 163.280 en Bangkok, por este temporal de fuertes precipitaciones que afecta al país desde mediados de mes, apunta el informe.

En la capital, donde se han habilitado 233 centros temporales de evacuación, las intensas precipitaciones continúan este lunes de manera intermitente en céntricos barrios como Ekkamai, con otras zonas de la urbe parcialmente inundadas, como los distritos de Prawet y Lat Phrao.

Las autoridades mantienen el estado de desastre decretado el sábado en los 50 distritos que componen Bangkok, habitada por unos 9 millones de personas en su término municipal y más de 15 millones en su área metropolitana.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, decretó el lunes y el martes como no laborables para los trabajadores públicos en Bangkok y provincias anexas con el objetivo de evitar desplazamientos hacia la capital, y solicitó colaboración a bancos y compañías privadas.

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Algunos colegios de la metrópoli también cerraron hoy sus puertas.

Anutin, quien suspendió su visita al Reino Unido para regresar al país, encabezó este lunes una reunión de emergencia para abordar la situación y valorar posibles ayudas para los afectados.

El primer ministro apremió a los organismos oficiales a "drenar el agua de las zonas (de Bangkok) lo más rápido posible" y acelerar el reparto de asistencia para las familias afectadas, apunta un comunicado publicado en el portal del Gobierno.

Grupos de voluntarios también se han unido al reparto de ayuda. La oenegé Bangkok Community Help dijo a EFE que ha movilizado a sus equipos para "preparar y distribuir alimentos" entre los residentes de las comunidades afectadas y prepara un refugio temporal.

Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis; o su extensa red de canales.

Las inundaciones afectan a 27 provincias, incluida la capital, y regiones del centro, como Phitsanulok y Ayutthaya, y este del país, como Chon Buri y Buriram.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.