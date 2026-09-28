Lecornu acusa a la izquierda radical de alentar los bloqueos de institutos en Francia

"Tiros de mortero, incendios, violencia en los alrededores de los institutos: nada justifica poner en peligro a los alumnos, personal educativo o policías", escribió Lecornu en sus redes sociales.

El primer ministro reaccionó así a los llamamientos de cargos electos del LFI para extender los bloqueos, que se producen menos de un mes después del inicio del curso escolar.

"Esta escalada es irresponsable", afirmó Lecornu, que consideró que "el deber de un cargo electo de la República es proteger a los jóvenes y llamar a la calma".

El jefe del Gobierno acusó además a estos representantes de "instrumentalizar su cólera con fines partidistas", y aseguró que las dificultades de los institutos "deben ser escuchadas y tratadas".

El líder de LFI, Jean-Luz Mélenchon, respondió poco después al primer ministro y acusó al Gobierno de haber ordenado "la represión" contra los estudiantes.

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"Los estudiantes de instituto movilizados son inofensivos. El Gobierno Lecornu ha ordenado la represión. Esta ferocidad es irresponsable, con un evidente tufillo racista", escribió Mélenchon también en sus redes sociales, antes de llamar a "los cargos electos y militantes insumisos" a interponerse "allí donde puedan".

Las protestas afectan a varios institutos franceses y tienen entre sus principales motivos los horarios sobrecargados y la falta de profesores. La tensión ha aumentado después de que algunas movilizaciones hayan derivado en enfrentamientos y actos violentos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ya había denunciado el viernes una "instrumentalización política de la juventud" y había criticado que se reclamen más profesores mientras se promueven bloqueos que impiden a los alumnos acudir a clase.

"Los estudiantes necesitan que preparemos su futuro, no que los utilicemos con fines electorales", escribió Geffray en redes sociales.

El 26 de septiembre, Geffray y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, enviaron una circular a los prefectos, rectores y directores académicos en la que alertaban de "violencias inadmisibles" contra equipos educativos y fuerzas de seguridad, así como de actos vandálicos.

El Gobierno ha advertido además de que las fuerzas del orden intervendrán en caso de bloqueo total de un instituto.

Los bloqueos en los centros educativos se producen en un momento de creciente tensión social en Francia, con una jornada de huelga y movilizaciones de la función pública convocada para este martes contra el presupuesto de 2027 y la congelación salarial de los funcionarios.

El Gobierno afrontará en las próximas semanas el examen parlamentario del presupuesto, en un panorama político marcado por las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027.