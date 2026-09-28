León XIV: Hay que exigir a los políticos que busquen soluciones al problema de la vivienda

"El problema de la casa que existe en muchos países hoy es un problema que sólo una parroquia, sólo una diócesis o la Iglesia misma no podrán solucionar, pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", dijo el papa.

El pontífice hizo estas declaraciones a los medios, entre ellos EFE, que viajan con él en el avión en el que ha regresado a Roma tras su visita apostólica a Francia.

León XIV instó a ver, "en realidad, cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

Añadió que "muchas veces reaccionamos sólo al momento de emergencia, pero tenemos que ver en realidad cuál es la causa sistémica de este problema y cómo ayudar".

También indico que la crisis de la vivienda "es un buen ejemplo, donde la Iglesia como comunidad o como seres humanos junto con las personas que no tienen fe, tienen que buscar soluciones más justas para que no sucedan estos casos".

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Aunque confesó que no conoce el caso de Maricarmen, sí que destacó que en este tipo de circunstancias los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis o el Estado tendrían que analizar "cómo es posible que algo así suceda".

"¿Cuál es el problema en un sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad o con alguna dificultad, se la eche de su casa?, se preguntó el papa.

Agregó que "la Iglesia habla mucho de descarte y habla también de Justicia e invita y promueve despertar en todos la capacidad de responder con un sentido más de ser humano, de ser de verdad sensible al dolor, sufrimiento de los demás".