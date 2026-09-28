Los desplazados por la intensificación del conflicto en Yemen ascienden ya a 145.000

Más de la mitad de estos desplazados se encuentran en la gobernación (provincia) de Taiz, con 81.444 personas, y también es importante el desplazamiento en zonas como Lahj (34.860), Adén (12.456) y Hudeida (8.244), detalló la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Según la OIM, cada vez más familias que huyen del conflicto se dirigen a zonas urbanas, lo que aumenta la presión sobre la vivienda y los servicios, "que ya estaban al límite".

La organización reiteró su llamamiento a las partes en conflicto para que protejan a civiles y trabajadores humanitarios, así como a que garanticen un acceso seguro y sin obstáculos para que la ayuda pueda llegar a las familias desplazadas y las comunidades de acogida.

"Las familias necesitan urgentemente refugio, alimentos y protección, y las localidades que las reciben necesitan ayuda para hacer frente a la situación, mientras las necesidades crecen más rápido que los recursos de los que disponemos", indicó el jefe de misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev.