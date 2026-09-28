Marco Rubio afirma que "actor extranjero" está implicado en complot contra base británica

Marco Rubio afirma que "actor extranjero" está implicado en complot contra base británica

Washington, 28 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que un "actor extranjero" estuvo implicado en el supuesto complot terrorista contra la base aérea británica de RAF Fairford, utilizada por fuerzas estadounidenses.