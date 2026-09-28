Más de 1.500 millones de hectáreas de bosque están degradadas, según un informe de la FAO

En el informe "Estado de los Bosques del Mundo 2026" publicado este lunes, se estima que entre 1990 y 2025 se perdieron 489 millones de hectáreas de bosque debido a la deforestación, mientras que más de 460 millones de hectáreas se encuentran degradadas en todo el mundo.

El crecimiento demográfico, los cambios en el uso del suelo o la creciente demanda de recursos naturales son algunos de los factores que han contribuido a esta degradación forestal, a lo que se suman amenazas como los incendios que cada año afectan a una media de 127 millones de hectáreas.

A nivel global, el impacto de no restaurar los ecosistemas forestales degradados se estima entre 878.000 millones y 6,3 billones de dólares, lo que equivale al 2 % y 8,3 % del PIB anual, dependiendo del alcance de la valoración, indica la FAO en el informe.

"La restauración de los bosques y los paisajes es más que una prioridad ambiental: es una inversión estratégica en sistemas agroalimentarios resilientes y en el desarrollo rural”, escribe el director general de la FAO, QU Dongyu, en el prólogo del informe.

Se estima, de hecho, que la restauración de más de mil millones de hectáreas de tierras forestales degradadas podría generar beneficios por valor de 1,8 billones de dólares anuales, incluyendo una mayor biodiversidad, una mejor regulación del agua y suelos más saludables.

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"Invertir 2,6 billones de dólares durante 15 años en la mitigación de la degradación de la tierra y la sequía podría generar un retorno social de ocho a uno. En condiciones favorables, la restauración puede generar ganancias de hasta 30 dólares por cada dólar invertido", indica ese organismo de Naciones Unidas.

Los bosques cubren 4.140 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 32 % de la superficie terrestre. Almacenan 714 gigatoneladas de carbono y albergan hasta el 80 % de la biodiversidad terrestre del planeta.

Además, "son la base de sistemas agroalimentarios resilientes, ya que casi un tercio de la población mundial depende de los bosques y los árboles para su seguridad alimentaria y su sustento".

Por tanto, su restauración "también crea empleos, revitaliza los sistemas de producción y fomenta un crecimiento resiliente. Los beneficios van más allá de los ingresos e incluyen un mayor bienestar, una mayor cohesión social y la preservación de la identidad cultural y los sistemas de conocimiento", señala la FAO.

El informe también reconoce avances y destaca que los gobiernos de 91 países y territorios se han comprometido a destinar más de 190 millones de hectáreas a la restauración forestal.

También resalta proyectos de restauración como la "Iniciativa de la Gran Muralla Verde para el Sáhara y el Sahel", el "Programa de los Tres Nortes de China" y el "Pacto Trinacional de la Selva Atlántica", que abarca Argentina, Brasil y Paraguay.

Sin embargo, "el progreso sigue siendo insuficiente, ya que actualmente solo hay 206,5 millones de hectáreas de bosques en proceso de restauración".

El informe sobre el estado de los bosques del mundo se ha divulgado con motivo del 28º período de sesiones del Comité de Silvicultura de la FAO (COFO 28) y de su 10ª Semana Mundial de los Bosques.