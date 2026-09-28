Más de 700 viviendas entregadas a afectados por terremotos en Venezuela, dice Gobierno

"Ya hemos entregados 709, pero serán muchas más porque tenemos planes secretos", dijo Rodríguez durante una jornada de entrega de viviendas en Caracas.

La mandataria, además, indicó que unas 1.800 viviendas han sido rehabilitadas por su Gobierno.

A inicios de mes, Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron un contrato que establece, en una primera fase, la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros generados por el devastador doble sismo.

Según el Ministerio de Comunicación de Venezuela, el convenio también "contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población".