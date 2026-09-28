México decomisa 341 kilos de narcóticos en estados fronterizos de Sonora y Baja California

Las intervenciones contaron con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una primera acción desarrollada en el municipio de San Luis Río Colorado, en el norteño estado de Sonora, los agentes federales detuvieron a dos personas que transportaban un cargamento ilícito oculto en el compartimento secreto de un vehículo.

Durante la inspección de la unidad, los efectivos incautaron aproximadamente 47,5 kilogramos de metanfetamina, 28 kilogramos de cocaína, doce kilogramos de goma de opio y diez kilogramos de fentanilo.

Por otra parte, durante un despliegue de revisión realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, las fuerzas de seguridad decomisaron 232 kilogramos de cocaína y 11,5 kilogramos de fentanilo escondidos en un semirremolque.

El Gobierno de México destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente del Gabinete de Seguridad para mermar la capacidad operativa de las organizaciones criminales e impedir la comercialización de estas sustancias tanto en México como en otros países.

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Estas acciones se dan en un contexto de intensificación de los operativos de control y vigilancia desplegados por el Gobierno federal en la frontera norte para frenar el flujo transfronterizo de drogas sintéticas, con especial atención en el fentanilo.

Asimismo, los decomisos responden a los compromisos de cooperación en materia de seguridad e inteligencia acordados con las autoridades de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico y neutralizar sus redes logísticas en los principales corredores de transporte de la región.