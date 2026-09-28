México dice no haber decidido su candidato para liderar la ONU tras retirada de Bachelet

"Nosotros apoyamos a Michelle Bachelet. Ella finalmente tomó la decisión de retirarse, dado que los países del Consejo de Seguridad no le estaban apoyando, y hasta ahora no tenemos a nadie a quien apoyar. No, no hemos tomado una decisión”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Bachelet decidió retirar la pasada semana su candidatura, con la que aspiraba a suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de Naciones Unidas concluye a finales de 2026.

Sheinbaum indicó que "más allá de un asiento, [lo que la ONU necesita] es una reforma. Naciones Unidas, ante la situación actual, realmente no se la ha visto”.

La mandataria no acudió la pasada semana a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y envió en su lugar al canciller mexicano, Roberto Velasco.

"Ucrania, Palestina, Irán por lo menos, ¿dónde está Naciones Unidas? Debe jugar un papel de pacificación mundial, de respeto de la carta de derechos y garantizar la igualdad de Estados y naciones. Eso es lo que buscamos de Naciones Unidas, y que sea un organismo más ágil", remarcó.

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La retirada de Bachelet, que había recibido el respaldo de México y Brasil, se produjo después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad el pasado 18 de septiembre, en el que quedó en la penúltima posición entre ocho aspirantes.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a ser la candidata más respaldada, con nueve votos favorables, cinco en contra y uno “sin opinión”; seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, que recibió ocho apoyos, seis votos en contra y uno “sin opinión".

Quien resulte electo tomará funciones el 1 de enero de 2027, y deberá contar con al menos nueve votos a favor y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China.