México prevé dos impactos del huracán Polo en Baja California Sur y Sonora

“Continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto durante esta tarde”, explicó Velázquez en una videollamada durante la conferencia de prensa presidencial, al precisar que podría ocurrir entre las 16:00 y las 18:00 hora local (22:00 y 00:00 GMT del martes) en las inmediaciones del municipio de Comondú, en la península de Baja California.

La funcionaria advirtió que todavía no es posible determinar si Polo tocará tierra como huracán categoría 2 o conservará la categoría 3 que mantiene actualmente.

Además, anticipó “un segundo impacto durante el día martes en la costa centro de Sonora”, mientras continuarán intensificándose los vientos, las lluvias y el oleaje en ambos estados.

Según el reporte de las 06:00 horas (12:00 GMT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), citado por Velázquez, Polo se localizaba a unos 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora.

Ante la cercanía del ciclón, Protección Civil ordenó restringir a partir de las 14:00 horas (20:00 GMT) la movilidad en diversas comunidades de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, mientras pidió a los habitantes permanecer en sus viviendas o trasladarse a refugios temporales si se encuentran en zonas de riesgo.

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“Lo principal es mantenerse en sus domicilios, no salir hasta que haya pasado el huracán”, enfatizó Velázquez.

Se ha restringido el acceso a todas las playas y se suspendieron las actividades marítimas, mientras autoridades revisan zonas costeras, vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de sufrir afectaciones.

Velázquez pidió a la población prepararse además para posibles interrupciones temporales de los servicios de electricidad e internet durante el paso del fenómeno y señaló que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra desplegado en puntos estratégicos para restablecer el suministro.

El Gobierno mantiene desplegados además efectivos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, junto con personal de las dependencias de infraestructura, agua, electricidad, salud y protección civil.

El SMN había advertido este lunes que Polo provocará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en Baja California Sur y Sonora, además de oleaje de entre cinco y siete metros en las costas.