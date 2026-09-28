México reporta un superávit comercial de 605,4 millones de dólares en agosto

El resultado supone un cambio frente al déficit de 847,5 millones de dólares registrado en julio y elevó a 9.860,3 millones de dólares el superávit acumulado en los primeros ocho meses de 2026.

En contraste, entre enero y agosto de 2025 México había registrado un déficit comercial de 913 millones de dólares, según el reporte del Inegi.

Tan solo en agosto, las exportaciones mexicanas alcanzaron 78.010,5 millones de dólares, un crecimiento del 40,4 % frente al mismo mes de 2025.

Las ventas petroleras cayeron un 2,8 % interanual al situarse en 1.581,6 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 41,7 % hasta los 76.428,9 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 45,2 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 23,5 % en las canalizadas al resto del mundo”, ahondó el Inegi.

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Además, las importaciones se incrementaron un 34,2 % hasta los 77.405,1 millones de dólares.

Las compras petroleras crecieron un 29,6 % año contra año, al ubicarse en 5.023 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 34,6 % al sumar 72.382,1 millones de dólares.

De enero a agosto, las exportaciones se elevaron un 29,3 % interanual a los 549.397,6 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 1,3 % interanual al situarse en 14.547,9 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 30,4 % hasta los 534.849,7 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 26,8 % al totalizar 539.537,3 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 18 % año contra año, al ubicarse en 36.878 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras aumentaron un 27,4 % al sumar 502.659,3 millones de dólares.

El crecimiento exportador estuvo impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, que aumentaron un 63,2 % interanual, mientras las exportaciones automotrices cayeron un 2,2 %.

Las ventas de vehículos y productos relacionados disminuyeron un 1 % hacia Estados Unidos y un 7,8 % hacia el resto de los mercados.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

El intercambio exterior se desarrolla en medio de las negociaciones con Estados Unidos de cara a la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).