Ministro de Exteriores de Irán: "Estamos preparados para la diplomacia y para la guerra"

En una entrevista con el canal estadounidense NBC, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica", puntualizando que la falta de confianza con Washington sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La semana pasada, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones a su crudo y restablezca el alto el fuego.

Trump rechazó el sábado la propuesta y continúa presionando para que Irán haga concesiones en materia nuclear.

En este sentido, Araqchí insistió hoy en que Teherán quiere "poner fin a esta guerra de agresión" y que "siempre hay esperanza para la diplomacia", aunque "no haya motivos para volver a ella ni para interactuar nuevamente con esta Administración, debido a su comportamiento durante los últimos dos años", después de que Washington atacara territorio iraní en 2025 y 2026 mientras ambas partes mantenían contactos diplomáticos.

"El presidente (de Irán, Masoud) Pezeshkian y yo no vinimos a Nueva York para promover la guerra. Vinimos para forjar la paz", escribió Araqchí en su cuenta de X tras compartir la entrevista en esta red social.

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La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán entra en el octavo mes y se encuentra en un punto muerto, con la intensificación de las sanciones norteamericanas y ataques ocasionales de Teherán contra petroleros en el estrecho de Ormuz.