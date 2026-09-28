"Tras el comienzo de la operación militar especial observamos un incremento de los esfuerzos de los ingleses para consolidar la llamada oposición rusa en el extranjero", declaró a la agencia rusa TASS una fuente de la inteligencia rusa.

Recordó que "Londres y los servicios de inteligencia británicos siempre han utilizado a algunos ciudadanos rusos como herramienta de presión política y guerra híbrida" contra Rusia.

El agente del FSB señaló que algunos rusos que se han marchado del país y simpatizan con Ucrania están dispuestos a sumarse al bando enemigo, y les calificó de traidores, al compararlos con el general soviético Andréi Vlásov, quien se sumó al Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Indicó que Londres "les agrupa en diversas asociaciones y movimientos de resistencia, presentando esto como activismo civil".

"Pero tras la fachada de la organización espontánea se oculta un proyecto político dirigido. Los objetivos de estos esfuerzos son evidentes. Londres busca crear la ilusión de que dentro de la emigración rusa madura una especie de centro de fuerza alternativo capaz de sustituir a las autoridades de Moscú", sostuvo.

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Estimó que los opositores rusos son mostrados como "una vitrina para presentar una Rusia alternativa" pero en realidad no son más que "una proyección de los intereses de la corona británica".

"Los intentos de los ingleses de crear organizaciones con marionetas presentadas como una alternativa democrática y utilizarlas para dañar la seguridad de nuestro país están abocados al fracaso", sostuvo.

Señaló que "la contrainteligencia rusa conoce los nombres de todas las personas que han decidido vincular sus destinos a Londres y quieren la derrota de Rusia".

"Vemos cada uno de sus pasos y sus destinos están decididos de antemano. No cometeremos los errores de (el líder soviético Nikita) Jruschov, que amnistió a los colaboradores con la Alemania nazi", alertó.

Este lunes el FSB incoó una causa penal contra la exmodelo rusa Xenia Maxímova, residente en Londres, a la que acusó de crear en Reino Unido la organización Russian Democratic Society UK, declarada indeseable en Rusia, que recolecta dinero y bienes para apoyar a Ucrania.

La organización de Maxímova, según las autoridades rusas, sirvió de tribuna a líderes y militantes del opositor Comité Antibélico de Rusia, declarado extremista por las autoridades rusas y acusado de difundir noticias falsas contra el Ejército ruso y actuar en interés de Estados extranjeros.

Por ello, la exmodelo fue declarada en búsqueda y captura e incluida en la lista negra rusa de extremistas y terroristas.