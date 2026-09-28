MSF afianza la ayuda médica tras atender a más de 700 heridos en la región etíope de Tigré

"El número de pacientes heridos de guerra atendidos en los hospitales de Korem y Alamata aumentó de unos 180 a más de 420 en un periodo de 48 horas", indicó MSF en un comunicado.

"En el noroeste de Tigré, los equipos de MSF apoyaron la atención ante la afluencia de pacientes en el hospital Suhul de Shire, donde llegaron más de 300 heridos de guerra hasta el 25 de septiembre", añadió la organización humanitaria.

La ONG reportó que el deterioro de la seguridad obligó a suspender las operaciones en el hospital de Alamata y la atención médica comunitaria sobre el terreno y redirigió a su personal para reforzar las urgencias en los centros hospitalarios de las ciudades de Shire, Sheraro y Korem.

El conflicto en Tigré continuó escalando hoy después de que las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (Ejército) junto a milicias aliadas de la Fuerza de Paz de Tigré —una facción escindida de los rebeldes tigrinos— tomaran la ciudad de Alamata.

La captura de esta localidad en el sur de Tigré obligó a los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FPLT) a retirarse a la zona montañosa y boscosa de Gira Kahsu, a unos cinco kilómetros de distancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los combates estallaron el pasado miércoles, cuando el FPLT acusó al Gobierno federal de una "invasión y ataque abierto" y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región.

Estas acciones avivan los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el que murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.