"Nadie está por encima de la ley", dice expresidente luso tras caso que salpica a su hijo

En un breve comunicado publicado en su página web, Rebelo de Sousa dijo: "De conformidad con la Constitución de la República Portuguesa, nadie está por encima de la propia Constitución ni de la ley; la justicia es independiente en el ejercicio de sus funciones y debe tratar a todos los ciudadanos en pie de igualdad".

El exmandatario no dio más detalles sobre el caso ni se refirió a la implicación de su hijo, Nuno Rebelo de Sousa.

La Fiscalía de Portugal anunció este lunes que ha formulado cargos contra cuatro imputados: a tres de ellos se les imputa, en coautoría, la comisión de un delito de prevaricación en concurso aparente con el delito de abuso de poder, y a una imputada, la comisión de un delito de estafa agravada.

Si bien el Ministerio Público no ha precisado los nombres de las personas acusadas, desde que salió a la luz el caso en 2023 ha trascendido que entre los sospechosos formales identificados figuran el hijo del entonces presidente luso, Nuno Rebelo de Sousa, y el entonces secretario de Estado de Sanidad, António Lacerda Sales, quien formaba parte del Gobierno de António Costa y cuyo gabinete pidió la primera consulta para las bebés.

La polémica estalló después de que un reportaje de la cadena portuguesa TVI destapara que unas gemelas luso-brasileñas con atrofia muscular espinal recibieron en 2020 un tratamiento valorado en cuatro millones de euros -dos millones cada una- en el hospital lisboeta de Santa Maria y cuestionara su legalidad.

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La madre de las niñas, Daniela Martins, afirmó en aquel reportaje que contactó con la esposa de Nuno Rebelo de Sousa para que la ayudara.

El caso ganó una gran notoriedad en el país, llevando a constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación a la que fueron convocados varios supuestos implicados, entre ellos Lacerda Sales.

Según la prensa portuguesa, los diputados concluyeron que hubo una "intervención especial" por parte de la Casa Civil del Presidente de la República -el servicio de asesoría y apoyo técnico al mandatario- aunque sin haberse cometido alguna ilegalidad.

En tanto, el expresidente Marcelo Rebelo de Sousa ha negado intervención alguna en el caso.