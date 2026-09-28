Netanyahu reitera que ninguna inteligencia extranjera le advirtió del 7 de octubre

"Es importante aclarar: el primer ministro Netanyahu nunca se ha reunido ni conversado con un jefe de inteligencia de un país extranjero sin la presencia de sus contrapartes israelíes", se indica en un comunicado publicado este lunes a través del perfil del mandatario en la red social X.

El texto también niega que Netanyahu se reuniera ni hablara con el jefe del servicio de inteligencia general de Egipto, Abas Kamel, después de que dos medios estadounidenses revelaran durante el fin de semana que este viajó a Israel once días antes de los ataques de Hamás y contactó con la oficina del primer ministro a principios de 2023.

Según el comunicado, ningún organismo de inteligencia israelí transmitió al primer ministro una advertencia egipcia, y Netanyahu ha ordenado presentar una demanda por difamación después de las informaciones publicadas por The Atlantic y The Wall Street Journal.

El comunicado de este lunes denuncia una campaña "vil y mentirosa" por parte de los medios de izquierda e incide en la responsabilidad de Ronen Bar, jefe del Shin Bet -el servicio de inteligencia interior de Israel- en el momento de los ataques del 7 de octubre.

"Bar mantuvo numerosas conversaciones con el entonces jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y el jefe de la inteligencia militar, en las que discutieron todos los indicios reveladores. A pesar de ello, decidió no llamar ni informar al primer ministro, no alertar a las unidades de alerta ni a las fuerzas del Ejército en el terreno, no evacuar el festival Nova y solo enviar un equipo táctico reducido", señala el comunicado.

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Este mismo lunes, el periódico israelí Haaretz reveló citando a fuentes emiratíes que Netanyahu se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, durante una hora para pedirle que negara las informaciones sobre una conversación telefónica donde presuntamente le ponía sobre aviso acerca del ataque de Hamás y refutara haberle proporcionado "cualquier detalle relativo a los sucesos del 7 de octubre que pudiera resultarle comprometedor".