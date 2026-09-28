Níger paralizado desde hace un mes por apagones causados por el temporal

Los cortes de electricidad afectan principalmente a las regiones de Dosso, Niamey y Tillabéri, en el extremo suroeste del país, cuyo suministro depende en un 30,8 % de la energía importada de Nigeria.

La Sociedad Nigerina de Electricidad (Nigelec) atribuye las interrupciones al colapso de tres torres de alta tensión registrado el pasado 26 de agosto en territorio nigerino, incidente agravado el 7 de septiembre por el derrumbe de otro pilar eléctrico en el norte de Nigeria, que también abastece a estas tres regiones.

"El plazo inicial de dos semanas para restablecer el servicio se ha prorrogado debido a la caída del nuevo pilar, la inseguridad en la zona y las dificultades logísticas para transportar el equipamiento", señala un comunicado de Nigelec.

La situación genera un creciente malestar entre la población. "Hemos aguantado casi dos días sin electricidad, por los cortes intermitentes. Es insoportable en esta época de lluvias, propicia a la proliferación de mosquitos", denuncia este lunes Hamidou Alzouma, profesor jubilado residente en Niamey.

"Ya no sabemos cuándo se restablecerá la situación, porque el comunicado de Nigelec no da ninguna fecha", critica Idrissa Maïga, propietario de un medio privado que gasta al menos 22 euros diarios en gasóleo para mantener en marcha su generador.

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El déficit energético se ve agravado por una aguda penuria de carburante que afecta a casi ocho regiones del país desde hace más de diez días, según ha comprobado EFE.

Las estaciones de servicio no reciben suministros regulares debido a las frecuentes rupturas de existencias en los depósitos de la Sociedad Nigerina de Petróleo (Sonidep), obligada a importar combustible de Nigeria y Togo desde que la refinería de la ciudad de Zinder permanece inoperativa desde hace varios meses.

"En Maradi (en el sur de Níger), por ejemplo, el precio del litro de gasolina, fijado oficialmente en 499 francos CFA, ha llegado a 1.500 francos (más de dos euros)", indica Moustapha Tchatcho, gerente de una gasolinera en Niamey.

La combinación de apagones y falta de carburante golpea duramente la economía nacional. El sector del transporte y numerosas actividades productivas registran pérdidas significativas.

"Estos días mi taller no trabaja más de cuatro horas seguidas por la falta recurrente de electricidad, aunque he dado plazos de entrega a mis clientes", lamenta Ali Boubacar, propietario de un taller de carpintería metálica en Niamey.

La distribución de agua corriente también se ve afectada por los cortes eléctricos, mientras que los precios del transporte urbano fluctúan según la negociación entre conductor y pasajero debido a la escasez de combustible, reconoce un responsable sindical del sector consultado por EFE.