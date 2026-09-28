Noboa cambia al titular del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador

En una carta dirigida a Noboa, Moya agradeció haber podido servir al país durante "casi tres años", primero desde la Secretaría Nacional de Planificación, después como ministra de Economía y Finanzas y, finalmente, al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

"Ha sido un privilegio servir bajo el liderazgo de un hombre valiente y decidido", señaló la ahora exministra, quien destacó entre los resultados de su gestión la recuperación del acceso de Ecuador a los mercados internacionales de capitales y la mejora de la calificación crediticia externa del país a B con perspectiva estable.

Moya aseguró, además, que durante el último año se incrementó en más de 1.400 millones de dólares el flujo de pagos para proveedores de servicios públicos y atención de grupos vulnerables, mientras que en los últimos tres años se pagó al Instituto de Seguridad Social (IESS) "casi el doble" de lo abonado entre 2021 y 2023, dijo.

Noboa dispuso mediante decreto ejecutivo "dar por terminadas" las funciones de Moya y designó como nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo a Bernardo Antonio Cordovez.

Cordovez se desempeñaba hasta ahora como presidente del Consejo Directivo del IESS, donde representaba a la Función Ejecutiva, y anteriormente estuvo al frente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

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Moya había sido designada como ministra de Economía y Finanzas en abril de 2025 y ratificada en mayo de ese año. Tras la posterior reorganización del Ejecutivo, esa cartera absorbió los ministerios de Producción y de Agricultura y pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.