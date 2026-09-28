Noticia falsa sobre la Virgen de Aparecida e hijo de Bolsonaro desata choque en Brasil

El juez Kassio Nunes Marques, presidente del TSE, órgano que supervisa el proceso electoral brasileño, envió este lunes una circular al jefe del Supremo, Luiz Edson Fachin, para denunciar una invasión de competencias por parte de la más alta corte del país y pedir medidas al respecto.

La polémica gira en torno a un fallo del magistrado André Mendonça dentro del TSE, en el que ordenó eliminar una publicación en redes sociales del humorista Antonio Tabet.

En el mensaje atacaba de manera implícita a Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y principal adversario electoral del actual presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La familia miliciana odia tanto a las mujeres negras, que decidió atacar a Nuestra Señora Aparecida", dijo el humorista junto a una imagen religiosa.

En los últimos días ha circulado como la pólvora una 'fake news' que aseguraba que Flávio Bolsonaro despojaría del título de patrona del país a la Virgen de Aparecida, si ganara en las urnas.

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El senador ha negado con vehemencia cualquier tipo de cambio en ese sentido y denunció lo sucedido ante el TSE, logrando la decisión favorable del juez André Mendonça para retirar el contenido.

Con todo, el domingo, el juez del Supremo Flávio Dino tumbó el fallo de Mendonça y ordenó reactivar la publicación del humorista, amparada en su opinión en la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Esto provocó la reacción del presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, quien expresó su preocupación por "los reiterados episodios de indebida superposición de competencias y de violación del principio del juez natural en el ámbito del Supremo, que han venido impactando directamente en la conducción de las elecciones".

Nunes Marques afirmó que decisiones monocráticas, como la dictada por Flávio Dino, "fragilizan la unidad de mando necesaria para la conducción del proceso electoral".

Frente a esto, y para despejar cualquier duda, Flávio Bolsonaro alzó este lunes una figura de Nuestra Señora Aparecida durante una marcha en el centro de São Paulo.

Pero el lío judicial continúa. Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula, decidió llevar el caso al plenario del Supremo -compuesto hoy por diez magistrados, entre ellos Mendonça y Nunes Marques, y una vacante- con el fin de tomar una decisión final.

Este nuevo embate se produce en medio de la grave crisis abierta en el Supremo después de que varios de sus jueces se vieran salpicados por su proximidad con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

Esto ha provocado una guerra interna entre los magistrados de la más alta instancia judicial del país, que se han llegado a insultar públicamente por la forma de conducir la investigación.

El llamado escándalo del Banco Master, que controlaba Vorcaro, ha eclipsado el pleito electoral en Brasil, que se perfila como un pulso entre el presidente Lula y el senador Flávio Bolsonaro, quienes aparecen empatados técnicamente en los últimos sondeos.