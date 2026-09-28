Nvidia anuncia la mayor ampliación de un programa de recompra de acciones

La empresa señaló en un comunicado que la operación supera la autorización de recompra de 110.000 millones de dólares anunciada por Apple en mayo de 2024, y llega apenas cuatro meses después de que Nvidia ampliara su programa en 80.000 millones.

Nvidia, cuyas acciones subían esta mañana un 2,4 % en Wall Street, indicó que está creciendo "impulsada por un cambio de plataforma único en una generación hacia la IA y la computación acelerada".

La compañía registró ventas récord de 96.200 millones de dólares en el trimestre concluido en julio y prevé un crecimiento de sus ingresos del 70 % en el ejercicio fiscal de 2028, explicó su directora financiera, Colette Kress, en su última presentación de resultados.

Además de desarrollar procesadores gráficos utilizados en centros de datos de IA, Nvidia está destinando parte de su efectivo a inversiones en empresas emergentes, proveedores de servicios en la nube y desarrolladores de modelos de IA, añade el diario The Wall Street Journal.

Entretanto, el consejero delegado de la empresa, Jensen Huang, afirmó este lunes en una entrevista con la cadena CNBC que la llamada "destilación" de modelos de IA -entrenar modelos a partir de los resultados de otros- no es "robo", como lo ha calificado Washington, sino "competencia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La destilación se ha convertido en un punto de tensión entre EE.UU. y China en su carrera por la IA, y funcionarios del país norteamericano han acusado a empresas chinas de IA de practicar esta técnica.

Según Huang, "está permitido probar los productos de otros tanto como se quiera", y reconoció que los productos de Nvidia "a veces son desmantelados hasta la mínima expresión" por empresas que intentan comprender su funcionamiento.

"Preferiría que no lo hicieran", dijo en la entrevista, aunque puntualizó que "la competencia mejora las cosas".