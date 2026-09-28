ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba y suman 50 en lo que va de 2026

La víctima de "extrema violencia" es la trabajadora de la educación Didianny Barreto Palmero, de 34 años, asesinada por su expareja en la localidad de Ceballos, provincia Ciego de Ávila (centro), relata el informe.

El agresor se suicidó tras cometer el crimen, el pasado 25 de septiembre, dejando dos niñas huérfanas de madre, hijas de una relación anterior, según las verificaciones del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) con fuentes familiares y comunitarias.

Los activistas enviaron sus condolencias a las hijas de Didianny Barreto y demás familiares, allegados y la comunidad rural donde residía.

AT actualmente investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre en contexto feminicida reportados en 2025; así como once posibles feminicidios y diez intentos en 2026.

Los dos meses anteriores, el Observatorio de AT documentó diez feminicidios en Cuba: ocho en julio y dos en agosto. Los crímenes se registraron en siete provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, con Mayabeque (oeste) como el territorio con mayor número de casos (3).

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Los datos muestran que seis de los diez agresores eran exparejas de las víctimas y dos eran sus parejas. Las edades oscilaron entre 17 y 81 años, mientras el grupo de 31 a 45 años concentró cuatro de los diez casos.

La ONG ha expuesto su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro ha sumado 17 de estos incidentes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

En ese sentido ha considerado que la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

Asimismo ha insistido en denunciar "la persistencia de la violencia extrema" en la isla contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con "altos niveles de brutalidad".

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de estas ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.