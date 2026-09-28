Otro ataque ruso contra el centro de Kiev alcanza una clínica y deja siete heridos

Otro ataque ruso contra el centro de Kiev alcanza una clínica y deja siete heridos

Kiev, 28 sep (EFE).- Ocho personas resultaron heridas en un ataque ruso con dron que alcanzó una clínica privada y un edificio adyacente en el centro de la capital ucraniana, que ya ha había sido objetivo poco antes, también a plena luz del día, de otro bombardeo que mató a una persona en la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania.