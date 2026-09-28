Palestina ante ONU: "Israel quiere hundir a la ANP para ejecutar desplazamientos forzados"

"Israel quiere hundir a la Autoridad Palestina porque esta no le permitiría avanzar en las últimas fases de su plan de desplazamiento forzado y de reemplazo de nuestro pueblo, así como la anexión de nuestro territorio", apuntó Mansour en una sesión del Consejo centrada en la cuestión palestina.

"El objetivo (de Israel) es matar al Estado palestino y, con ello, cualquier posibilidad de paz", subrayó.

Según un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, del 13 de junio al 18 de septiembre las autoridades israelíes impulsaron o aprobaron la construcción de casi 4.570 viviendas en la Zona C de Cisjordania y de 3.515 en Jerusalén Este.

En total, las demoliciones y confiscaciones de 536 viviendas de palestinos derivaron en el desplazamiento de 736 personas, de las cuales 347 eran niños.

Mansour también condenó que, mientras que Estados Unidos negó el visado al presidente palestino, Mahmud Abás, para que este pudiera participar en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, sí pudo asistir.

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No obstante, agradeció que múltiples delegaciones abandonaran la Asamblea durante la intervención del israelí y celebró que "muchos líderes" reafirmaran "los derechos del pueblo palestino".

"Palestina sigue siendo la estrella polar para todos aquellos que creen en la justicia, en la humanidad y en el derecho internacional", expresó.

Por su parte, la representante permanente adjunta de Israel ante la ONU, Noa Furman, aseguró que la Autoridad Palestina, "que muchos ven como la base de la solución biestatal", apoya el terrorismo, una acusación que la ANP ha negado en numerosas ocasiones.

Furman acusó al Consejo de no designar a Hamás como una organización terrorista, lo que, señaló, es "incomprensible y socava el mensaje que debe enviar el Consejo al terrorismo".

Además, aseguró que los colonos israelíes "no son el obstáculo de la paz", sino "la ausencia de un socio para negociarla".

"Hamás pide la destrucción de Israel con llamamientos apocalípticos a la violencia contra los judíos", dijo Furman.

"Cuando este Consejo debate los obstáculos de la paz, debe tener una visión completa. Hamás debe desarmarse en Gaza, hay que poner fin al terrorismo y la Autoridad Palestina debe reformarse de verdad. La paz no se puede construir mientras se tolera el terrorismo, se le recompensa o se le ignora", aseveró.