Pekín asegura que las criptomonedas no son anónimas y alerta contra su uso en espionaje

El Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) — principal organismo de inteligencia y seguridad — recalcó en un artículo publicado en redes sociales que las monedas virtuales facilitan el blanqueo de capitales y los ciberataques, además de actuar como "cómplices" en el espionaje.

Según la cartera, los servicios de inteligencia extranjeros "ensalzan su circulación oculta o difícil verificación" para reclutar a personas o "hacer llegar dinero a sus espías".

Sin embargo, tildó esta consideración de "falsa premisa" y sostuvo que las cadenas de bloques (blockchain) conservan íntegramente los registros de las transacciones y otros datos, permitiendo rastrear todo el recorrido.

"Las monedas virtuales son a menudo aprovechadas por fuerzas hostiles antichinas del extranjero y por delincuentes para realizar actividades que alteran el orden financiero y ponen en peligro la seguridad nacional", añadió, y recordó que los negocios relacionados con ellas son ilegales en China.

Las autoridades chinas llevan tomando medidas restrictivas contra divisas virtuales como el bitcóin desde más de una década, y en 2022 el Banco Popular de China (BPC, el banco central) declaró "ilegal y delictiva" toda actividad vinculada con las criptomonedas, incluyendo las transacciones, el minado y su publicidad.

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Pekín argumenta que la prohibición es necesaria para "mantener el orden económico, financiero y social", y su campaña se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno, que, a su vez, trabaja en su propio "yuan digital", una divisa digital, pero que, al contrario que las criptomonedas, no pretende descentralizar sino precisamente aumentar el control del BPC sobre la masa monetaria.

Los "mineros" chinos habían llegado a controlar más del 65 % de la potencia de computación mundial dedicada a la obtención del bitcóin, en parte gracias a los bajos precios de la electricidad en ciertas regiones del país.