Perú lanza una campaña para que jóvenes creen contenido sobre la visita del papa León XIV

"Desde la Conferencia Episcopal queremos invitar a todas las universidades y a jóvenes interesados en la comunicación para participar en esta campaña que iniciamos el día de hoy, una convocatoria para ayudarnos a generar contenido que apoye la narrativa del mensaje del santo padre, un mensaje de unidad", indicó una portavoz de la CEP.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader; el nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco; y el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo; ofrecieron este lunes una rueda de prensa para ofrecer avances en los preparativos de la visita de León XIV, que vivió dos décadas en Perú como misionero y obispo.

Una de las novedades presentadas fue la campaña en la que la CEP anima a "jóvenes que inspiran y a jóvenes que conectan" a crear contenido mientras Perú se prepara para la llegada del papa.

"Los jóvenes son no solamente el futuro del Perú, son el presente del país, están llamados a participar activamente de esta visita que, estoy seguro que, como siempre lo han hecho, en oportunidades anteriores, se han distinguido por su voluntariado", dijo el canciller sobre la campaña.

Agregó que con esta iniciativa también se busca que los jóvenes informen sobre una participación ordenada en los diversos actos organizados en Lima, Cusco, Pucallpa, Chiclayo y Callao.

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La apretada agenda del papa en Perú comprende al menos dos momentos dedicados a la juventud, un encuentro con jóvenes en el estadio Monumental de Lima el jueves 12 de noviembre y otro el viernes 13 en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en la ciudad norteña de Chiclayo, donde Robert Prevost fue obispo ocho años.

El cardenal Carlos Castillo expuso que los temas que han pedido a León XIV que trate en Perú son la familia, el emprendimiento, la mujer, la diversidad de culturas y la paz y una especial atención a los jóvenes, cuyos encuentros espera que sean "un renacimiento".