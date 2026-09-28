Petróleo de Texas sube un 2,23 % tras rechazar EEUU la propuesta iraní para reabrir Ormuz

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,06 dólares respecto al cierre anterior.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra", tras el rechazo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la propuesta iraní trasladada en el marco de la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

En una entrevista con el canal estadounidense NBC, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica", y aseguró que la falta de confianza con Washington sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La semana pasada, durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.

Trump rechazó el sábado la propuesta y continuó presionando para que Irán haga concesiones en materia nuclear, lo que tensa aún más el suministro mundial de energía.