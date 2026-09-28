Policía detiene en Chile a siete personas vinculadas con el grupo criminal brasileño PCC

La acción policial apuntó a desarticular la aparición de una célula de esta organización, una de las bandas criminales más poderosas que opera en 28 países y que surgió en una cárcel de Sao Paulo en 1993, dedicada al narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

El PCC está incluida en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde mayo pasado, como una organización terrorista extranjera.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó, durante la madrugada de este lunes, allanamientos en comunas desde Arica a Lebu, que abarcan once de las 16 regiones del país, para concretar un proceso de investigación de dos años que cierra con veinte detenciones vinculadas a esta organización.

Trece de los involucrados ya cumplen condenas en cárceles chilenas por los delitos señalados, en tanto que en el operativo de captura de las estas siete se encontraron armas de alto calibre.

Uno de los sujetos identificados que pertenece a esta célula -y que sigue prófugo- participó del asesinato de un carabinero, el pasado 27 de agosto, según las pesquisas.

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Las siete personas detenidas serán puestas a disposición del Ministerio Público por diversos delitos relacionados, mientras que en los casos de los que ya cumplían condena, podrían enfrentar una reformalización.

El ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, destacó la "cooperación internacional" de organismos como la DEA, el FBI, y la Policía Federal de Brasil en el intercambio de información para la investigación.

"La cooperación internacional con la DEA ha permitido identificar a sujetos que se estaban posicionando acá en Chile, como miembros de una estructura criminal", dijo a la prensa chilena el subprefecto Pablo Godoy, Jefe de la Brigada Antinarcóticos Sur.

La presencia en Chile de Primeiro Comando da Capital se detectó en 2022, cuando la policía brasileña encontró rastros de los vínculos en la incautación de teléfonos donde aparecían números de contactos chilenos y antecedentes de que habrían fichado a personas para sumarse al clan para expandirse en Chile.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha puesto foco en la lucha contra el crimen organizado, luego de que en la última década el país pasó de ser uno de los más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales transnacionales.

El mandatario ultraderechista hizo un llamado este lunes a sectores políticos de oposición para establecer acuerdos en torno a su reforma de seguridad para combatir al crimen organizado, un texto que recibió críticas transversales y que podría retirar del Senado para replantearla con el consenso de la oposición.