Policía israelí detiene a colono sospechoso de rociar con gas pimienta a un niño cristiano

"Tras recabar información, los investigadores identificaron al sospechoso, que había estado en el norte de Israel en los últimos días. Fue detenido hace poco", detalla el comunicado policial.

El ataque se produjo durante la festividad judía de Yom Kipur, cuando el niño que iba montado en bicicleta -ya que apenas circulan coches ese día- fue atacado con gas pimienta cerca de la zona de Mamila, a las afueras de la Ciudad Vieja.

Según detalla la madre del menor al diario Haaretz, el colono le hizo señas al niño para que se detuviera, y éste "se quitó los auriculares y le habló en inglés", antes de ser atacado. La madre cree que la agresión se produjo porque el chico no respondió en hebreo.

El niño tuvo que ser atendido en el hospital, después de que un viandante llamase a una ambulancia.

Se espera que la Policía requiera este lunes ante un tribunal la prórroga de la detención del sospechoso, que fue interrogado esta noche. "La Policía de Israel considera los actos de violencia y acoso contra menores con la máxima severidad, especialmente los delitos que se sospecha que están motivados por el nacionalismo o el racismo", añade el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No son aislados los delitos de odio a cristianos, como agresiones y escupitajos contra ellos o sus templos, que se producen en la ciudad por parte de fundamentalistas judíos.

El pasado abril, una monja francesa fue empujada al suelo y pateada a las puertas de la Ciudad Vieja en Jerusalén Este por un colono israelí (agresión que quedó grabada por cámaras de seguridad), quien, tras ser acusado por agresión, fue absuelto en agosto por motivos psiquiátricos.