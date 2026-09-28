Protestan en Venezuela contra jueces, bajos salarios y exigen elecciones y liberaciones

En medio de las movilizaciones, encabezadas por grupos sindicales, juristas, familiares de presos políticos, fue cortado el paso por importantes vías en el estado Zulia, como el puente sobre el Lago de Maracaibo, que une a la capital de esa región con el resto del país, y en Bolívar (sur).

Según los manifestantes en Caracas, también hubo protestas en Monagas (este), Anzoátegui (este), Lara (oeste), Yaracuy, Aragua (norte), Trujillo (oeste) y Carabobo (norte).

En la capital venezolana, decenas de personas marcharon por la avenida Libertador hasta llegar a la sede de la Magistratura.

Allí entregaron un documento, firmado por la Alianza de la Libertad de los Presos Políticos, para solicitar una investigación a jueces que "pudieran haber incurrido por acción u omisión en faltas disciplinarias, abuso de autoridad, retardo procesal injustificado, desviación de poder u otras actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico en procesos relacionados con personas privadas de libertad por motivos políticos".

Entretanto, el integrante de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, indicó que también estaban allí para exigir la celebración de elecciones presidenciales en diciembre próximo.

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"Queremos elecciones presidenciales este diciembre y queremos la liberación de todos los presos", dijo Salazar.

Por su parte, los abogados Eduardo Torres y Noé Mujica criticaron el acuerdo alcanzado entre el chavismo y la oposición para designar a nuevos jueces en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al Gobierno.

Según ese acuerdo, fue nombrado un consejo de juristas que funcionará como filtro alterno al Comité de Postulaciones Judiciales -el encargado de la selección de candidatos- para evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados.

"Ahorita están haciendo un parapeto de cambio de sistema de justicia popular y politiquero que viola la Constitución", advirtió Torres.

Y en ese sentido, su compañero Mujica recordó que la Constitución establece que las nuevas designaciones debe hacerla un Comité de Postulaciones Judiciales y no un consejo alterno.

Entretanto, en Maracaibo, los obreros y trabajadores de universidades públicas protestaron pidieron salarios dignos y justos, pues desde 2022 el sueldo mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, apenas unos centavos de dólar según la tasa de cambio oficial.

"Delcy (Rodríguez) te vamos a sacar tarde o temprano porque tú eres más de lo mismo", advirtió Julio Zabala en la protesta desde el puente sobre el Lago de Maracaibo, donde se vivieron momentos de tensión con la Policía.