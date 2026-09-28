“Las recientes elecciones han confirmado indudablemente la legitimidad de todos los órganos ejecutivos y legislativos de la Federación Rusa, lo cual es especialmente importante en las condiciones actuales”, dijo el jefe del Kremlin, cuyo partido, Rusia Unida, se impuso en los comicios pese a denuncias de fraude que ha hecho la oposición.

Putin subrayó que la votación se celebró en todas las regiones rusas, incluidas las ucranianas anexionadas en 2022, pese a dificultades que “se creaban desde el extranjero”.

Pamfílova, por su parte, agradeció al líder ruso por la aprobación de una serie de medidas que permitieron la celebración de los comicios. Agregó que eso permitió a las autoridades electorales trabajar con el Ministerio de Defensa, la Guardia Nacional y otros órganos de seguridad para crear condiciones seguras durante los comicios que se prolongaron por tres días.

Durante la reunión con Putin, Pamfílova mencionó a los veteranos de la guerra con Ucrania que fueron elegidos diputados durante los comicios rusos. En la Duma o cámara baja del Parlamento ruso habrá 46 excombatientes.

“Si hablamos de las elecciones a todos los niveles, la cifra es impresionante: 655 miembros de la ‘operación militar especial’ fueron elegidos” diputados, dijo en referencia a las cámaras regionales.

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Pamfílova también destacó la alta participación en los primeros comicios parlamentarios de toda la guerra, casi un 60 %, en los que el partido del Kremlin logró el mejor resultado de su historia y revalidó la mayoría.