Mundo
28 de septiembre de 2026 a la - 17:15

Putin dice que las pasadas elecciones demostraron el apoyo al ejército

Imagen sin descripción

Moscú, 28 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este lunes que las recientes elecciones parlamentarias demostraron el apoyo a “los héroes que luchan por Rusia”.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Las elecciones demostraron una vez más que el pueblo ha apoyado a los héroes que luchan por Rusia”, dijo el jefe del Kremlin en una reunión con líderes de los partidos que accedieron a la Duma o cámara baja del Parlamento.

Putin agregó que cuando vio por televisión imágenes de ciudadanos haciendo cola para votar, se reafirmó en el pensamiento de que el pueblo es “fuerte, valiente y consciente”.

“Comprende perfectamente lo que sucede en torno a Rusia”, dijo el mandatario, cuyo partido, Rusia Unida, logró en las pasadas elecciones su mejor resultado y revalidó la mayoría constitucional.

Según el líder ruso, a un pueblo como el ruso “no se le puede derrotar”.

“Por ello, la victoria, sin duda, será nuestra”, afirmó.

En tanto, observadores independientes y participantes en los comicios, como miembros de Partido Comunista, han denunciado estos días múltiples infracciones en las elecciones que duraron tres días, entre el 18 y el 20 de septiembre.

Además, los detractores de las autoridades recuerdan que en los comicios a la Duma no pudo participar Yábloko, el único partido opositor legal de Rusia que se opone abiertamente a la guerra en Ucrania.