Putin renueva a su emisario económico con EEUU al frente del fondo soberano ruso

"Nombrar a Kiril Dmítriev director general de la Sociedad Anónima 'Gestora del Fondo Ruso de Inversión Directa' por un período de cinco años", reza el documento, publicado en el portal oficial de información legal rusa.

El documento, que prolonga a Dmítriev como jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, entrará en vigor el 17 de enero de 2027.

En febrero de 2025 el jefe del Kremlin nombró a Dmítriev su representante especial para inversiones y cooperación con otros países.

Dmítriev, de 51 años y con una brillante carrera en el mundo de las finanzas, dirige desde 2011 el Fondo Ruso de Inversión Directa, creado por el Gobierno ruso ese mismo año.

Su nombre adquirió popularidad entre los rusos durante la pandemia del coronavirus, ya que el fondo soberano ruso financió la creación de la vacuna rusa Sputnik, y él se convirtió en su principal promotor, tanto en el país como en el extranjero.

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Desde 2025, Dmítriev participa en conversaciones ruso-estadounidenses, primero en Arabia Saudí y luego en otros destinos en un intento por descongelar la cooperación bilateral, ligada por Washington al fin de los combates en Ucrania.

El emisario del Kremlin viajó la semana pasada a Nueva York, donde mantuvo negociaciones con los representantes de la Casa Blanca para la paz en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

A la vez, el Kremlin subrayó que Dmítriev, al igual que en otras ocasiones, centró la visita en temas económicos y no políticos.