Ramaphosa advierte contra la xenofobia ante nuevas marchas antiinmigración en Sudáfrica

“Nos negamos a ser definidos por la xenofobia y la intolerancia. Los pueblos de África brindaron apoyo moral y material a nuestra lucha de liberación y a nuestra democracia. La Sudáfrica democrática mantiene su compromiso de promover los ideales de unidad e integración africanas”, indicó Ramaphosa en su carta semanal a la nación.

Sin embargo, el mandatario enfatizó que la migración debe realizarse dentro del marco de la ley, que el Gobierno tiene la responsabilidad de gestionar las fronteras de “manera eficaz”, y que todo residente en Sudáfrica está obligado a respetar la normativa nacional.

“El racismo nunca definirá quiénes somos”, subrayó el presidente, quien instó a mantenerse “vigilantes” ante quienes buscan socavar la unidad nacional y enfrentar a los sudafricanos entre sí.

“En un momento en que la migración irregular alimenta las tensiones sociales, las declaraciones inflamatorias sobre los ciudadanos extranjeros son peligrosas e irresponsables”, sostuvo el jefe de Estado.

El movimiento antimigración March and March prevé encabezar protestas el próximo miércoles —día en que vence el plazo que fijaron contra los migrantes irregulares en Sudáfrica—, para las que esperan una asistencia de 1,5 millones de personas.

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En un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, el movimiento también convocó a los hombres para que “se posicionen en contra de la violencia de género y el feminicidio”, un problemas que el propio Rampahosa calificó la semana pasada como una “vergüenza nacional”.

Las manifestaciones, que se han convocado tres meses después de la última movilización masiva del grupo, están previstas en Johannesburgo, Pretoria, Durban, Ciudad del Cabo y otras ciudades importantes, según recogen medios locales.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Unos 180.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen en los últimos meses en el marco de una ola de xenofobia contra migrantes africanos, según datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en los barrios más vulnerables.