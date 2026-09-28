Rápido envejecimiento pone a prueba las brechas estructurales de salud en América Latina

Para mantener la proporción actual de asistencia por persona mayor conforme la población envejezca, la región necesitaría elevar a 60,5 millones el número de cuidadores informales en 2050.
América Latina y el Caribe alcanzó un promedio de esperanza de vida al nacer de 74,6 años en 2024, un incremento de 2,4 años desde 2010, aunque todavía se sitúa lejos de la media de 81,3 años registrada en la OCDE.
No obstante, hay una gran disparidad regional, pues países como Chile y Costa Rica arrojan una esperanza de 81,5 y 81,1 años, respectivamente, mientras que en Haití (65,1 años) y Bolivia (68,7) es sensiblemente menor.
La necesidad de atención sanitaria no satisfecha promedia el 35 % en la región, oscilando entre el 3,2 % en Costa Rica y el 73 % en Perú.