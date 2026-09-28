Rápido envejecimiento pone a prueba las brechas estructurales de salud en América Latina

"Se proyecta que la proporción de personas de 80 años o más aumente del 1,8 % al 4,9 %. La región depende de aproximadamente 25 millones de cuidadores no remunerados (60 % mujeres) en comparación con alrededor de 3 millones de cuidadores remunerados", advierte el documento, realizado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

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