Rescatan a 40 migrantes y dos cadáveres tras naufragio de embarcación en Puerto Rico

Según el comunicado difundido por las autoridades, los tripulantes del buque 'Tripiti' informaron al mediodía a los operadores del Sector San Juan de la Guardia Costera del rescate inicial de cuatro personas que se encontraban en el agua quienes estimaban que aún había unas sesenta personas a bordo de la embarcación.

Los guardacostas continúan con las labores de búsqueda y rescate para hallar a los más de 15 desaparecidos en accidente.

De acuerdo a la Guardia Costera, la embarcación improvisada volcó el domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), después de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

Ninguno de los tripulantes llevaba chalecos salvavidas.

Isla de Mona está situada en el canal homónimo, que separa a Puerto Rico de República Dominicana, una ruta migratoria muy utilizada por los dominicanos y haitianos que tratan de llegar a Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU.