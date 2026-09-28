Rigoberta Menchú pide a la juventud que "tome el relevo" y luche para mejorar el mundo

"Participen en política, no esperen a que les inviten", les dijo Menchú este lunes en una conferencia en la Universidad de Deusto (País Vasco, norte), dentro un foro organizado por la fundación Fair Saturday.

Se mostró optimista con el futuro de la humanidad por su confianza en la juventud. "Tienen herramientas, conocimiento y formación; úsenlas por favor" y "hagamos otro mundo en el que sus sueños sean viables", les animó la líder indígena quiché y premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Menchú reprochó que organismos internacionales como la ONU y la UE no actúen para tratar de frenar a países que han actuado contra el Derecho Internacional y los pactos alcanzados tras la segunda Guerra Mundial. En concreto, lamentó que hayan "permitido que un presidente pueda ir a otro país, secuestrar a sus autoridades y poner otras".

Recordó que tras aquel conflicto mundial se fijaron normas y dictámenes del Derecho Internacional sobre asuntos como la "soberanía, la libre determinación y la autodeterminación" de los pueblos que "siguen vigentes" pero se deben "rearticular" para poder exigir su cumplimiento.

"Es ahí donde los ciudadanos tenemos que tener conciencia" y "ser guardianes de la dignidad y de la historia de nuestro país", reflexionó.

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"Los países deben dialogar, mediar y buscar soluciones" antes de usar las armas y se preguntó "por qué tendrían almacenadas tantas armas si lo que nuestra humanidad necesita es vivir plenamente".

"El petróleo, el sagrado petróleo, también otros minerales que guarda en su seno nuestra Madre Tierra, es la fuente de todas las guerras y no van a cesar hasta que se seque", advirtió.

Ante esa situación, se deben adoptar reformas legales por parte de los organismos internacionales. "Mientras no se hace, estamos ante una amenaza día a día", insistió.

También pidió a los jóvenes universitarios que la escuchaban que "hablen el idioma de su tierra y también que aprendan otros para que les abra la mente".

Además, les advirtió del peligro de no confirmar la información que reciben y de dar por buenas noticias falsas que se difunden. "La mentira se convierte así en su día a día" y "destruye la esperanza", dijo. Por ello, les aconsejó recibir conocimiento "interdisciplinar" para evitar que les engañen.

Por último, Menchú se manifestó profundamente preocupada "por el desmorono de la Madre Tierra", por la pérdida del equilibrio global de la biodiversidad.