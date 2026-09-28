Rubio insiste que Cuba es un "Estado fallido" y una amenaza para EE.UU.

Rubio insiste que Cuba es un "Estado fallido" y una amenaza para EE.UU.

Washington, 28 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió este lunes en que Cuba es un "Estado fallido" y advirtió que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no permitirá que la isla se convierta en una base de operaciones contra la seguridad nacional del país.