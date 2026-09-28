Sánchez aborda con el primer ministro de Groenlandia la cooperación internacional

Coincidiendo con su visita en la capital catalana, el encuentro de Sánchez con el dirigente de Groenlandia tuvo lugar en el Palau de Congresos de Cataluña, antes de la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia.

Según fuentes del Gobierno, durante la reunión Sánchez hizo referencia al acuerdo alcanzado entre Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia, subrayando el respeto a la soberanía e integridad territorial danesas, así como a los derechos y la voluntad del pueblo groenlandés.

El presidente defendió el diálogo, el derecho internacional y la cooperación entre aliados como pilares para afrontar los desafíos comunes, y reiteró el pleno compromiso de España con la seguridad y la estabilidad en el Ártico, según las fuentes.