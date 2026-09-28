Tres diques flotantes y un buque de investigación para "reindustrializar" el Reino Unido

Healey dará más detalles sobre el plan durante su intervención a mediodía ante el congreso del Partido Laborista, que se celebra hasta el miércoles en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde defenderá el respaldo a los astilleros como parte de una "nueva era de industrialización" para el país.

"Las minas de carbón no van a volver, pero así es como el pasado industrial del Reino Unido se está transformando para el mundo moderno", dirá el canciller del Exchequer, según los extractos adelantados de su discurso.

"Al respaldar los astilleros británicos, no solo reforzamos la seguridad nacional, también aseguramos la resiliencia de las industrias que impulsarán el crecimiento" económico, afirmará.

Los tres diques flotantes, que forman parte del denominado Programa Euston, saldrán a licitación exclusivamente para empresas establecidas en el Reino Unido, debido a su importancia para "la seguridad nacional" y a fin de "preservar capacidades industriales soberanas".

Las nuevas instalaciones permitirán realizar inspecciones, reparaciones y mejoras de los submarinos de la Marina Real en la base naval de Clyde, en Escocia, y prestarán servicio tanto a la actual como a la futura flota de sumergibles nucleares.

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El Gobierno ha comprometido además al menos 115 millones de libras (133,9 millones de euros) para construir un nuevo buque de investigación marina de 85 metros de eslora, con capacidad para más de 40 personas, que entrará en servicio a comienzos de la próxima década.

El barco, que sustituirá al 'RV Cefas Endeavour', operativo desde 2003, tendrá entre sus funciones el estudio de las poblaciones de peces, la cartografía del fondo marino, la vigilancia de la contaminación y la respuesta ante incidentes en el mar.